(Видео/Фото) Застој на аеродромот во Москва – се откажуваат летови

Повеќе од 50 летови се одложени или откажани на московските аеродроми, покажуваат податоците на онлајн таблите.

Причината е големото количество снег.

Девет летови се одложени, а два откажани на аеродромот „Шереметјево“, пренесе Тасс.

Record snowdrifts have grown in Moscow – from 33 to 38 centimeters, Phobos (Russia's weather investigation center) told #Sputnik #Moscow #Russia #snow pic.twitter.com/OtPMOjxvvE

На „Домодедово“ одложени се 19 летови, а еден е откажан.

На аеродромот „Внуково“ откажани се шест летови, додека 19 се одложени.

Издадено предупредување: Снежни наноси и рекордна височина на снегот

Најновите пресметки на метеоролозите укажуваат на зголемување на снежните наноси во Москва и Московската област за 15-20 см до понеделник.

Тие ќе пораснат до 40 см и повеќе, ќе биде поставен нов рекорд на височината на снегот, рече директорот на Рускиот хидрометеоролошки центар Роман Вилфанд.

Moscow is being burried in snow ❄️❄️❄️

The depth of snow could be record deep for this day.

Waiting for the official weather report 😄 pic.twitter.com/GiAPrJz6di

