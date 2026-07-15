(Видео) Дали Јамал играше со рака пред пеналот за Шпанија?

Шпанија ја победи Франција (2:0) во полуфиналето на Светското првенство. Стрелци беа Микел Ојарзабал во 22-та минута од пенал и Педро Поро во 58-та минута. Шпанија сега го чека победникот од натпреварот Аргентина – Англија за неделното финале, што ќе се игра денес во 21 часот.

Французите, особено нивниот селектор Дидие Дешан, се огорчени од судењето на Иван Бартон (35) од Ел Салвадор. Тие тврдат дека пеналот со кој Шпанија поведе е досуден премногу строго. Лукас Дин, во обид да ја исчисти топката, го удри Ламин Јамал, кој се прикраде зад него. Дин не го виде и ја промаши топката, а наместо тоа го удри Јамал во ногата.

Покрај тоа што тврдат дека Дин го направил тоа ненамерно, не знаејќи дека Јамал е зад него, Французите истакнуваат и дека шпанскиот напаѓач играл со рака пред да стапи во контакт со францускиот дефанзивец. Судијата веднаш покажа пенал, кој го потврди по кратка проверка. Еве ја спорната ситуација: