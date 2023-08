(Видео) Австралијците мислеа дека снимиле метеор, испадна дека е руска ракета

Вчера, на ноќното небо над Мелбурн беа видени блескави остатоци, при што многумина споделија фотографии и снимки на социјалните мрежи и се сомневаа дека станува збор за метеор. Светлосниот феномен патувал над планината Булер до Мелбурн и бил во пламен речиси една минута пред да се распадне во силно запалени остатоци.

„Ѕвезда стрела над Мелбурн или тоа е комета? напиша еден X корисник. „Не знам дали е метеор, комета или вселенско ѓубре“, напиша друг.

What an amazing sight over Melbourne 💫 Space Junk or Meteor, it was spectacular to see it.#meteor pic.twitter.com/XdxN3nMMC9 — Explore Melbourne (@XPMELB) August 7, 2023

Вселенско ѓубре

Експертите брзо процениле дека се работи за вселенски отпад што изгорел поради триење кога со голема брзина влегол во атмосферата.

Поради големиот јавен интерес, австралиската вселенска агенција објави соопштение во кое се наведува дека забележаните блесоци на светлина најверојатно се остатоци од руската ракета Сојуз-2, лансирана вчеравечер од космодромот Плесецк, северно од Москва, која повторно навлезе во Земјината атмосфера. Ракетата беше искористена за лансирање на сателит порано истата вечер.

„Навистина е неверојатно“, изјави професорот Алан Дафи, астроном од Универзитетот Свинбурн, за радиото 3AW. „Тоа е најголемото светлосно шоу што сум го видел, во однос на повторното влегување на некој вид материјал од орбитата.

um excuse me, I just saw a meteor? I was literally just going to get a biscoff shake and saw the coolest thing I’ve ever seen 😭#melbourne #melbournemeteor #meteor pic.twitter.com/8svURTU4Nk — PeachTeaGamer (@peachteagamer) August 7, 2023

Ракетата тежи 105 тони, долга е 25 метри и беше исфрлена на „исклучително голема надморска височина“ откако остана без гориво, рече вонредниот професор Алис Горман од Универзитетот Флиндерс. „Многу жители на Мелбурн ја видоа ракетата како лета низ небото додека се распаѓаше на парчиња, а секоја од нив продолжи да гори во спектакуларен огномет“, рече таа.

„Природните материјали имаат поинаков сјај“

Остатоците од ракетата се планира безбедно да влезат во атмосферата и да паднат во океанот кај југоисточниот брег на Тасманија, според вселенската агенција, која додава дека „ќе продолжи да ги следи резултатите од ова повторно влегување“.

Дафи рече дека светлината не би можела да дојде од природна вселенска материја како што се карпите. „Боите што се гледаат во запалените делови од светлината сугерираат согорување на метали или пластика. Природните метеори поверојатно би светеле зелено или сино поради хемиските елементи од кои се направени“, вели професорот Ричард де Гријс, астрофизичар од Универзитетот Мекквари.

Метеорите, исто така, горат во атмосферата многу пократко време, влегувајќи во атмосферата со над 10 километри во секунда, вели вонредниот професор Мајкл Браун од Факултетот за физика и астрономија на Универзитетот Монаш.