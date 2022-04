(Видео) Скандалозен потег на Роналдо – удри момче по раката и му го скрши мобилниот, полицијата го истражува инцидентот

Кристијано Роналдо удри едно момчe по раката и го изби од раката неговиот мобилен телефон кој падна на подот и се скрши. Ова се случи по натпреварот Евертон – Манчестер Јунајтед (1:0).

Англиската полиција во неделата соопшти дека ја прегледува снимката од видео надзор за да утврди дали фудбалерот на Манчестер јунајтед, Кристијано Роналдо, направил прекршок со тоа што му го исфрлил мобилниот телефон на навивач од раката по поразот на неговиот тим од Евертон со 0-1.

На социјалните мрежи се појави видео на кое се гледа како Роналдо замавнува со раката додека излегуваше од теренот и се упати кон тунелот во Гудисон парк по саботниот натпревар.

Според сведоците, 37-годишниот португалски фудбалер му го исфрлил телефонот од раката на навивачот по што се скршил на бетонот. Роналдо подоцна се извини на Инстаграм за инцидентот.

Ronaldo assaulted a kid because he lost a game. Crazy pic.twitter.com/2Cr6mYNqT4

Портпаролот на полицијата во Мерсисајд изјави дека полицијата била во контакт со двата клуба по извештаите за наводниот напад.

„Додека играчите го напуштаа теренот во 14.30 часот, беше пријавено дека момчето било нападнато од еден од играчите на гостинската екипа додека го напуштале теренот“, изјави портпаролот на полицијата.

„Истрагите се во тек и полицајците во моментов работат со фудбалскиот клуб Евертон за да ги прегледаат снимките од видео надзор и да спроведат опсежни истраги на сведоците за да утврдат дали се случил прекршокот.

По овој пораз, Манчестер Јунајтед се наоѓа на седмото место во табелата во Премиер лигата и се соочува со можност да пропушти пласман во Лигата на шампионите следната сезона бидејќи има шест бода помалку од четвртопласираниот Тотенхем.

Cristiano Ronaldo smashed someone’s phone after losing to Everton, according to fans at the ground 😳

(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F

— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022