Мбапе промаши пенал и полуде кон судијата. Халанд го поддржа

Килијан Мбапе беше во центарот на вниманието на натпреварот помеѓу Франција и Мароко (2:0) во четвртфиналето на Светското првенство. Францускиот напаѓач постигна гол и намести по еден гол за победа. Сепак, при резултат 0:0, тој доби пенал и по долго чекање за изведување, промаши пенал, а потоа побара објаснување од аргентинскиот судија Факундо Тељо. Беше бесен.

Беше 25-та минута кога Франција отвори контранапад. Олисе испрати совршена топка за Мбапе, кој се стрча кон Мазрауи. Французинот го помина со катастрофална промена на темпото и атрактивен удар со велосипед, а мароканскиот дефанзивец, кој играше како централен бек поради повредата на Ријад, доцнеше со стартот. Фаулот беше очигледен и судијата без двоумење покажа кон пеналот.

Прекин од неколку минути и психолошка игра

Сепак, ударот не можеше веднаш да се изведе. Натпреварот беше прекинат неколку минути, а Мбапе го покажа своето незадоволство уште од самиот почеток. Прво, беше потребно да се почека мароканските играчи да го напуштат шеснаесетникот, а потоа судијата го замоли Французинот подобро да ја постави топката.

Потоа на сцената се појави Боно, кој двапати се приближи до француската „десетка“ во обид за психолошка игра. Се чини дека долгото чекање го одвлече вниманието на Мбапе, кој на крајот шутираше лошо. Кога конечно ја доби шансата, неговиот низок удар кон левата страна беше премногу слаб и Боно лесно ја одбрани. Погледнете ја ситуацијата ТУКА.

Боно е изведувач на пенали

По промашувањето, францускиот напаѓач двапати се приближи до судијата за да побара објаснување. Тој се пожали на долгата пауза што му претходеше на пеналот. Подоцна, за време на паузата за освежување, додека тренерот Дешан им даваше инструкции на играчите, Мбапе повторно му се приближи на судијата за да го продолжи својот протест. Пред тоа, Мбапе се соочи со најголемиот изведувач на пенали на ова Светско првенство.

Боно уште еднаш докажа зошто се смета за еден од најдобрите изведувачи на пенали во светот. Од деветте пенали што ги имал на Светските првенства, тој бил поразен само двапати. Одбрани четири и промаши три од неговите удари. Тоа е статистика што ја замрзнува крвта во вените и објаснува зошто секој противник чувствува дополнителен притисок кога стои пред него на границата од 11 метри, а Мбапе беше последен што го виде тоа.

Халанд во одбрана на Мбапе

Протестот на Мбапе доби неочекувана поддршка стотици километри од стадионот. Ерлинг Халанд, кој го гледаше натпреварот на телевизија, се огласи на својот Snapchat за да го изрази своето несогласување со одложувањето на пеналот. „Чекањето пет минути за пенал е премногу“, напиша норвешкиот напаѓач, поддржувајќи го Французинот и дополнително разгорувајќи ја дебатата за промашениот пенал.