Вдовицата на Хју Хефнер се премажи за хавајски бизнисмен

Кристал Харис, вдовицата на основачот на „Плејбој“, Хју Хефнер, се премажи. Поранешната „Плејмејт“ се омажи за хавајскиот бизнисмен Џејмс Ворд, но предизвика контроверзии тврдејќи дека никогаш вистински не го сакала својот ултрабогат прв сопруг. Девет години по смртта на Хефнер, Харис вели дека конечно го пронашла мажот од своите соништа.

Приватна церемонија

Кристал, која имала само 24 години кога се омажила за Хефнер, кој бил 60 години постар од неа, во 2012 година, се омажила за 42-годишниот хавајски бизнисмен Џејмс Ворд во четврток, 2 април. Двојката се венчала на приватна церемонија без гости на Куковите Острови.

Кристал, која била во брак со Хефнер од 2012 година до неговата смрт во 2017 година, рекла дека сака церемонијата да биде што е можно поромантична и поинтимна. „Не сакавме голема прослава“, рекла таа. „Сакавме нешто тивко и лично, каде што навистина би можеле да се фокусираме еден на друг и на моментот.“

Зборувајќи за списанието People за нивниот посебен ден, таа додаде: „Ги избравме Куковите Острови поради нивната оддалеченост; нема големи хотелски синџири, што ги прави неверојатно мирни и автентични. Бидејќи Џејмс и јас го сакаме океанот и природата, ми се чинеше како совршено место да го започнеме ова поглавје од нашите животи.“

„Никогаш не бев вљубена во Хеф“

Кристал призна дека „никогаш не била вљубена“ во Хју, кого дури го нарече „емоционален насилник“, според Mirror. Претходно инсистираше дека се грижи за Хефнер само како за постар роднина.

Во своите мемоари „Само кажувај добри работи: Преживувајќи го Плејбој и наоѓајќи се себеси“, таа напиша: „Животот во вилата не беше бајката за која некогаш се надевав. Однадвор, се разбира, имаше сите карактеристики на бајка. Но, не беше, и сите што живееја таму го знаеја тоа.“

„Никогаш не бев вљубена во Хеф, но го сакав старецот како што сакаш старец. Како што сакаш некого кој е при крајот на долг и комплициран живот“, додаде таа во книгата.

Наследство и живот во вилата

Кристал не беше вклучена во тестаментот на Хефнер, но бидејќи беа во брак во времето на неговата смрт, таа имаше право на значителна исплата. Тој ѝ остави и имот во Холивуд Хилс во фонд, кој Кристал подоцна го продаде. Остатокот од неговото огромно богатство беше поделен меѓу неговите четири деца, универзитетот и разни добротворни организации.

Во своите мемоари, таа исто така опиша како Хефнер не успеа да ја импресионира во спалната соба. Кога првпат завршија во кревет, ноќта кога се сретнаа на забава за Ноќта на вештерките, Кристал откри во својата книга дека искуството било „чудно и роботско“.

„Беше како Хеф само да поминува низ движењата на нешто што некогаш беше забавно и секси. Или можеби никогаш не било забавно и секси“, напиша таа.

Хју не изгледаше отворен за повратни информации во спалната соба. „Мислам дека кога имаш толку многу пари и моќ и толку многу луѓе околу тебе кои само ти се додворуваат, едноставно се држиш до својата приказна. А сите други само те следат“, рекла таа.

Кристал дури и се прашувала во своите мемоари дали Хју воопшто сфатил дека таа и неговите други интимни партнери не уживаат. „Немаше ништо секси во тоа“, рекла таа. „Стануваше збор за моќ, контрола и влијание. Беше настап. Се кандидирав за улогата.“