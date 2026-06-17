Вардар во конкуренција на шест екипи за четири вајлд карти од Лигата на шампионите

Европската ракометна федерација ЕХФ објави список на десет сигурни екипи за новата сезона од Лигата на шампионите, а во групите ќе играат вкупно 24 репрезентации. Десет сигурни учесници според рангирањето на федерациите се: Магдебург, Барселона, ПСЖ, Алборг, Келце, Веспрем, Динамо Букурешт, Спортинг Лисабон, Загреб и Колстад, како и шампионот на Европа лигата – Мелсунген.

Македонскиот првак Вардар нема директно место во најсилното европско клупско натпреварување, но аплицираше за вајлд-карта и многу веројатно според сите најави ќе ја добие од ЕХФ. „Црвено-црните“ имаат пет конкуренти: Цеље (Словенија), Валур (Исланд), Кристијанштад (Шведска), Криенс (Швајцарија) и Партизан (Србија). Четири од овие шест екипи ќе добијат покана за учество во Лигата на шампионите.

Учесниците во Лигата на шампионите ќе бидат потврдени на 22.јуни, а извлекувањето на групите ќе се одржи на 26.јуни.

24-те екипи учесници ќе бидат поделени во шест групи под четири екипи.