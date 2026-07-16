Гоце Наумовски беше избран за уставен судија во февруари годинава , по предлог на Комисијата за избори и именување.

Наумовски е професор на Правниот факултет, брат на поранешниот вицепремиер за евроинтеграции Васко Наумовски и како што соопшти Владата надворешен советник на премиерот Христијан Мицкоски за правни работи.

За ваквиот чекор Наумовски не го известил претседателот на Уставниот суд, Дарко Костадиновски и без најава не се појавил на денешната седница.

-До Судот, од страна на судијата Гоце Наумовски не е доставена официјална информација дека поднесува оставка. Судијата денеска беше отсутен од седницата. Официјална потврда не е пристигната ниту од Собранието. Претседателот Костадиновски единствено доби потврда за оставката во телефонски разговор од претседателот на Собранието, Африм Гаши, информираа од Уставниот суд.

Неофицијално, како повод за оставката Наумовски навел лични причини.