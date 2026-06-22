Уругвај непоразен во последните три натпревари на Мундијалите

Мајами- Уругвај ремизираше 2:2 со Зелено’ртските Острови ноќеска во Мајами во вториот натпревар од групната фаза на Светското првенство 2026. Уругвај е непоразен во последните три натпревари на фудбалските Мундијали. Нивната последна подолга серија без пораз беше четири натпревари од 15 јуни 2018 година до 30 јуни 2018 година.

Уругвај, исто така, ремизираше со Саудиска Арабија на Светското првенство 2026. Тие ја победија Гана со 2:0 на Светското првенство во 2022 година.

Со два бода по две кола Уругвај е втор во Групата Х на Светското првенство 2026 година. Зелено’ртските Острови имаат два бода и се трети, Лидер е Шпанија со четири освоени бода, Саудиска Арабија е последна со еден бод.

Во третото коло Уругвај ќе игра Шпанија, Зелено’ртските Острови ќе се соочат со Саудиска Арабија. Натпреварите ќе се одржат на 27 јуни.