Улицата „Самарџии“ се реконструира за враќање на сјајот на Старата чаршија

14/04/2026 10:29
Фото: Б. Грданоски

Општина Чаир денеска почнува со реконструкцијата на улицата „Самарџии“ и уште пет помали краци и улици во Старата чаршија, проект кој има за цел да го врати сјајот на еден од најавтентичните урбани простори во Скопје.

Како што соопштуваат од локалната самоуправа, на настанот се очекува обраќање на градоначалникот Изет Меџити, кој ќе ги презентира клучните аспекти на проектот и значењето на инвестицијата за локалната заедница и културното наследство.

-Улицата „Самарџии“, некогаш центар на занаетчискиот живот во Чаршијата, по повеќе од половина век без сериозна интервенција ќе добие целосна реконструкција на површина од 1.567 м². Проектот предвидува реставрација на калдрмата со травертин камен, со што ќе се зачува историската автентичност на просторот, но и ќе се обезбеди долготрајност. Паралелно, ќе се реализира и целосна модернизација на подземната инфраструктура, која вклучува поставување на оптички влакна, нов водоводен и канализациски систем, како и нова електрична мрежа, интервенција која не е направена со децении, наведуваат од општината.

Во рамки на проектот ќе се постави и ново улично осветлување со канделабри во традиционален стил, како и урбана опрема, клупи и корпи за отпадоци, со што просторот ќе стане пофункционален и попривлечен за граѓаните и туристите.

Со инвестиција од 28,7 милиони денари, овој проект претставува значаен чекор кон заштита, оживување и современо уредување на Старата чаршија, стои во соопштението.

