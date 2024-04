Украинците го изведоа еден од најуспешните напади досега: Уништени три лансери на „С-400“

Ноќта на 17 април, украинските сили повторно го нападнаа окупираниот полуостров Крим, а судејќи според видеата кои кружат на социјалните мрежи, нивна цел била руската воздухопловна база Џанкој.

Наводно, и сателитски снимки потврдиле дека имало неколку експлозии во воздухопловната база.

Како што пренесува Defence Blog, се верува дека нападот го извршиле со американски ракети ATACMS (не е јасно дали се работи за варијанта со кластерско полнење или пак со единствена боева глава, за која не е сигурно дали Американците ја доставиле до Киев), а учинокот наводно бил многу разорен за руските сили.

Имено, Defence Blog наведува дека се оштетени неколку руски системи за противвоздушна одбрана, меѓу кои и неколку уништени лансери и радарскиот систем „С-400“. Тоа е веројатно најмодерниот руски систем, кој има дострел од стотици километри (во зависност од типот на ракетата што се користи), а служи за заштита на небото од крстосувачки и балистички ракети, борбени авиони и поголеми беспилотни летала. Се верува дека комплетниот воен систем „С-400“ чини и до 800 милиони долари, иако за оригиналната верзија е наведена нешто помала цифра од 625 милиони долари.

The Mash and Astra Telegram channels are saying that residents in Dzhankoy, Crimea heard explosions and shared footage of a fire at the airfield. https://t.co/mGYlfHGpv4https://t.co/0wjsRK7Pqqhttps://t.co/s80K487PYshttps://t.co/VoJ8xJMyja pic.twitter.com/kc57EF4rHR

— Rob Lee (@RALee85) April 17, 2024