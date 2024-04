Удрил во куќа во Лондон, а потоа излегол и со мачета ги расекол луѓето

Денеска околу 7 часот наутро, маж нападна луѓе во североисточен Лондон. Ги сечеше со мачета. Пред тоа со автомобилот удрил во куќата.

Лондонската служба за брза помош соопшти дека пет лица биле избодени со нож и пренесени во болници. Меѓу нападнатите, наводно, имало и двајца полицајци.

We need: – More proactive policing – More police on the streets – Mandatory sentences for carrying a blade – Life inside for using one of somebody – increased stop and… pic.twitter.com/kZdNulMeoc

Yet again a blade causes carnage on our streets destroying lives.

„Полицијата и другите служби за итни случаи се во Хено, источен Лондон, по сериозен инцидент во кој маж е уапсен со меч.

Денеска околу 7 часот добивме пријава дека возило удрило во куќа во областа Тарлоу Гарденс. Имаше извештаи за избодени луѓе. Во овој момент знаеме дека осомничениот продолжил да напаѓа други припадници на јавноста и двајца полицајци“, соопштија од полицијата.

Police and emergency services are in Hainault at a serious incident in which a man with a sword has been arrested.

We do not believe there is any ongoing threat to the wider community – this incident does not appear to be terror-related. pic.twitter.com/M2ljxeBu32

— Redbridge MPS (@MPSRedbridge) April 30, 2024