УЕФА ригорозно ги казни великаните за кршење на финансиските правила

Телото за финансиска контрола на клубовите на УЕФА (CFCB) ја заврши својата проценка на клубовите кои беа предмет на договор за спогодба и мораа да исполнат одредени финансиски цели за сезоната 2025/26. Неколку клубови беа казнети за непочитување на правилата, додека други ги исполнија своите обврски и излегоа од режимот на спогодба, соопшти УЕФА.

Марсеј казнет со 10 милиони евра и суспендиран од натпреварувањето

Олимпик Марсеј не ја исполни конечната цел од договорот за спогодба бидејќи не ги исполни правилата за приходите од фудбал за сезоната 2025/26, кои ги опфаќаат периодите за известување што завршуваат во 2023, 2024 и 2025 година. При донесувањето на својата одлука, CFCB го зеде предвид значителниот и неочекуван пад на приходите од домашни ТВ права што ги погоди француските клубови. Сепак, на Марсеј му беа изречени дисциплински мерки за кршење на правилата.

Клубот доби условно исклучување од следното натпреварување на УЕФА за кое ќе се квалификуваше во следните три сезони. Казната ќе се активира ако клубот не ја исполни својата финансиска цел во сезоната 2026/27. Исто така, му е ограничено да регистрира нови играчи на Листата А за натпреварувањата на УЕФА во сезоната 2026/27 и е казнет со 6 милиони евра.

Исто така, беше утврдено дека Марсеј го прекршил правилото за трошоци на тимот со тоа што пријавил коефициент на трошоци од повеќе од 70 проценти за календарската 2025 година. Како резултат на тоа, клубот е казнет со дополнителни 4 милиони евра.

И Рома е казнета

Меѓу другите клубови според договорот, Рома малку ја надмина преодната цел поставена за финансиската година што завршува во 2025 година и е казнета со 2 милиони евра. Бидејќи исто така пријави коефициент на трошоци од повеќе од 70 проценти за календарската 2025 година, е казнета со дополнителни 4 милиони евра.

Седум клуба ги исполнуваат условите

Милан, Монако, Бешикташ, Интер, Париз Сен Жермен, Ројал Антверпен и Трабзонспор ја исполнија крајната цел за порамнување и се придржуваа до правилото за приходи од фудбал во сезоната 2025/26. Ова значи дека овие клубови го напуштија режимот на спогодба. CFCB ќе продолжи да ги следи клубовите што остануваат под договорот за спогодба во текот на сезоната 2026/27.