Учениците во општина Центар ќе добијат бесплатни униформи и ранчиња со прибор

13/08/2025 10:33

Учениците во сите општински основни училишта на територија на општина Центар, учебната 2025-2026 година ќе ја почнат во училишни униформи коишто за првпат се воведуваат, а сите запишани првачиња ќе добијат и ранчиња со училишен прибор.

„Приближно 4.700 ученици, од прво до деветто одделение од центарските училишта годинава ја почнуваат со униформи кои ќе бидат бесплатни за децата. Со овој чекор ги подобруваме условите во училиштата и вложуваме во поквалитетно образование.

Покрај воведувањето на униформи, но и бесплатни ранчиња со училишен прибор за првачињата, исто така ги подобруваме условите и преку реконструкција на училиштата. Во тек е реновирање на трите општински основни училишта „11 Октомври“, „Гоце Делчев“ и „Димитар Миладинов“ за да им овозможиме на учениците подобра настава“, вели градоначалникот на општина Центар, Горан Герасимовски.

Поврзани содржини

Има проблем со слободата на медиумите во Македонија: Извештај на Стејт департментот
МЗ: Уште една трансплантација на органи од починат донор е извршена на 9 август
Трутово млеко – „супер храна“ за која малкумина слушнале, есенва „на дофат“ првите количини произведени од нашите пчелари
Продолжува забраната за сообраќај на патот Р1106 Македонски Брод – Скопје поради пожарот во Јасен
Без струја неколку улици во општините Илинден и Зелениково
Продолжува топлото време – температури до 39 степени
Астрономски календар
Ангелов: Борбата со пожарот во ловиштето Јасен продолжува – изгасната една линија, теренот останува критичен

Најчитани