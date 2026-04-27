Турција ќе привлекува инвестиции со даночни олеснувања

Турската влада планира сеопфатни даночни олеснувања во обид да ги привлече бизнисите и иселениците назад во земјата, пренесе ДПА.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска соопшти дека секој што не бил даночен резидент во Турција во последните три години, нема да мора да плаќа данок на приходот заработен во странство во период од 20 години по неговото враќање.

Говорејќи на конференцијата со наслов „Турција – силна локација за инвестиции“, Ердоган рече дека со овие мерки Турција покажува дека е стабилна земја во регион погоден од војна.

Владата, исто така, планира да помогне во репатријацијата на пари, злато и хартии од вредност што се чуваат во странство во Турција во одреден период по ниска даночна стапка.

За турските производни извозници, Ердоган ја најави можноста за намалување на данокот на добивка на 9 од сегашните 25 проценти.

Тој го истакна проектот „Терминал Истанбул“ – старт-ап и технолошки центар на локацијата на поранешниот аеродром Ататурк – кој е дизајниран да ги здружи јавниот сектор, универзитетите и приватниот сектор.

Законодавниот пакет набрзо ќе биде претставен пред парламентот, рече Ердоган, без да прецизира датум.