Тухел: По натпреварот има милиони тренери кои знаат сѐ и подобро

Англиските фудбалери беа неверојатно елиминирани од финалето на Светското првенство. Англија водеше против Аргентина со голот на Ентони Гордон во 55-тата минута, но Аргентина го освои полуфиналето на Светското првенство со головите на Енцо Фернандез во 86-тата минута и Лаутаро Мартинез во втората минута од судиското продолжение. Селекторот на Англија, Томас Тухел, беше разочаран по поразот.

„Разочарани сме. Бевме многу блиску, но откако постигнавме гол, станавме премногу пасивни и дозволивме премногу шанси. Не успеавме да ја преземеме контролата врз поседот, а потоа дозволивме толку многу центрирања, шанси и шутеви. Бевме блиску, но откако постигнавме гол, не можевме да го одржиме истото ниво на игра“, рече тој во воведот.

За направените измени: „И во претходните натпревари внесував офанзивни играчи. Само се обидовме да му помогнеме на тимот. Веднаш ја искористивме можноста и решивме да преминеме на одбрана од петмина бидејќи имаше премногу празнини.

Тие победуваа во секој воздушен дуел и постојано ја нафрлаа топката, па затоа преминавме на бековска линија од петмина за да го затвориме просторот во средината и да бидеме посилни во воздухот. Веднаш по нашиот гол, пред какви било измени, дозволивме премногу центрирања и премногу можности, па затоа се обидовме да му помогнеме на тимот. Секако, одговорноста е на тренерот и кога работите не завршуваат добро, лесно е да се каже дека одлуката била погрешна.“

За обидот да се постигне втор гол: „Да, но не ти помага ако не можеш да ја добиеш топката. Не можевме да излеземе од нашата половина. Секако дека сакавме да постигнеме втор гол, но не чувствував дека офанзивните замени ќе ни помогнат. Останавме во формација 4-4-2, но станувавме сè попасивни.

Не можевме да освоиме ниту една топка или да ја задржиме, па не мислам дека проблемот беше во системот. Не променивме ништо, но играта се промени целосно. Нема проблем, разбирам дека тоа се дискутира. По натпреварот има милиони тренери кои знаат сè подобро.“