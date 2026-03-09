Трошоците за животот во февруари 2026 година зголемени за скоро 3% во однос на лани

Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на животот во февруари во однос на јануари годинава, изнесува 0,2 проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.

Индексот на цените на мало во февруари во однос на јануари годинава изнесува 99,7.

Како што наведува ДЗС, индексот на трошоците на животот во февруари 2026 година, во однос на февруари 2025 година, бележи зголемување од 2,9 проценти, а индексот на цените на мало зголемување од 1,6 проценти.

Во февруари 2026 година, во однос на јануари 2026 година, зголемување на трошоците на животот е забележано во групите: услуги за образование за 4 проценти; облека и обувки за 1,1 процент; лична нега, социјална заштита и разновидни стоки и услуги за 0,9 проценти; рекреација, спорт и култура, алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 0,3 проценти, Домување, вода, електрична енергија, гас и други горива, храна и безалкохолни пијалаци за 0,2 проценти.

Намалувањето на инфлацијата во февруари 2026 година, во однос на јануари 2026 година, е резултат на намалувањето на трошоците на животот во следните групи: транспорт за 0,8 проценти; здравствена заштита за 0,6 проценти; покуќнина, опрема за домаќинствата и редовно одржување на домаќинствата за 0,5 проценти; информации и комуникации за 0,2 проценти, Ресторани и услуги за сместување за 0,1 процент.

Трошоците на животот во групата – осигурување и финансиски услуги, остануваат на исто ниво како и во претходниот месец.