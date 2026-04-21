Тројно убиство во Подгорица: Градежник ги убил другарите, ја малтретирал мајка му и избегал

Тројно убиство се случи во населбата Стари Аеродром во Подгорица, Црна Гора, а полицијата објави дека се пронајдени безживотни тела на тројца мажи. Се верува дека злосторството се случило во текот на ноќта во изнајмен стан, пишува Vijesti.me.

Полицијата интензивно трага по Вехид Муриќ од Рожаје, кој е осомничен дека ги извршил убиствата. Како што дознава Vijesti, меѓу убиените се браќата Денис Хот(28) и Незрин Хот(27), исто така од Рожаје. Осомничениот наводно бил пријател со жртвите и работеле заедно на градилиште во Подгорица. Злосторството не е поврзано со судирите меѓу криминалните групи.

Мотивот е личен конфликт?

Истражителите веруваат дека мотивот за злосторството е личен. „Постои сомнение дека на ова кривично дело му претходеле лични несогласувања меѓу убиените и осомничениот. Сите лица се по потекло од Рожаје“, соопшти полицијата. Според прелиминарните информации, убиствата најверојатно се извршени со ладно оружје.

Се верува дека осомничениот по злосторството избегал во својот роден град, каде што бил насилен кон мајка си во семејниот дом. Семејството го пријавило нападот во полиција, што потоа довело до откривање на тројно убиство во Подгорица. Потрагата по бегалецот е во тек.