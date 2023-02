Триумф на „На запад ништо ново“ на БАФТА – освои седум награди

Англија– „На запад ништо ново“ (All Quiet on the Western Front) доминираше на наградите БАФТА синоќа во Лондон со рекордни седум победи, вклучително и за најдобар режисер, најдобар филм и најдобар филм од неанглиско говорно подрачје.

Бројката значи дека епот од Првата светска војна сега го држи рекордот за филм што не е на англиски јазик. Претходниот рекорд го држеше филмот „Cinema Paradiso“ од 1988 година, кој освои пет награди БАФТА.

„The Banshees Of Inisherin“ со Колин Фарел ги освои наградите за машка и женска споредна улога за Бери Кеоган и Кери Кондон (која излезе како правилен победник откако првично беше прочитано името на колегата Кери Малиган Во грешка.)

Писателот и режисер Мартин Мекдонаг, исто така, победи за оригинално сценарио и за извонреден британски филм.

Најдобрите актерски награди на вечерта им припаднаа на Кејт Бланшет и Остин Батлер за нивните улоги во „Tár“ и „Elvis“. Инаку, тоа беше разочарувачка ноќ за „Tár“, со писателот и режисер Тод Филд кој загуби во категориите за најдобро оригинално сценарио и за најдобар режисер. „Елвис“ помина маргинално подобро, покрај победата на Батлер, филмот победи во три занаетчиски категории: најдобра коса и шминка, најдобра кастинг и најдобар костим. Костимографката Кетрин Мартин не можеше да присуствува, па нејзиниот сопруг и режисерот на „Елвис“ Баз Лурман прифатија во нејзино име.

Домаќин на церемонијата во Кралската фестивалска сала во Лондон беше актерот од „Локи“, Ричард Е. Грант, кој пристигна во Бетмобил облечен во бела наметка до подот со шлеп. Додека се качи на бината, преправајќи се дека доцни, се потсмеваше: „Што може да биде побританско од задоцнет воз?

Тој, исто така, се пошегува – во врска со минатогодишниот сега озлогласен шамар на Оскарите – „Никој на мојот часовник не добива шлаканица вечерва – освен позади“.

Освен несреќната мешаница за најдобра споредна женска улога, церемонијата течеше без проблем, на која настапија минатогодишната победничка за најдобра споредна женска улога Аријана ДеБоз и кантавторот Дилан. Претседателот на БАФТА, Кришненду Мајумдар, ја отвори церемонијата со оддавање почит на кралицата Елизабета Втора, која почина во септември минатата година. Подоцна на церемонијата, Хелен Мирен – која го играше монархот во „Кралицата“ – исто така одржа двеминутна почит. (Варајати)