Трета среќа: „Спејс икс“ на Илон Маск успешно ја лансираше најмоќната ракета на светот (видео)

Денес, „Спејс икс“ (SpaceX) успешно го лансираше „Старшип“ (Starship), најмоќната ракета во светот, во својот трет обид, што е клучно за плановите на НАСА да транспортира и приземји астронаути на Месечината и подалечни дестинации подоцна оваа деценија, како и за исполнување на надежите на Илон Маск за можна населба на Марс. Ракетата се распадна за време на нејзиното враќање на Земјата по речиси завршениот трет пробен лет.

Два претходни обиди завршија со спектакуларни експлозии, иако тоа не беше нужно лошо, бидејќи компанијата усвои брз пристап со обиди и грешки за да го забрза развојот, стратегија што резултираше со успех во минатото.

Лансирањето се случи околу 13 часот по средноевропско време, откако Федералната управа за авијација (FAA) даде зелено светло вчера.

Кога ќе се спојат двете фази на „Старшип“, ракетата е висока 121 метар, повисока од Статуата на слободата. Нејзиниот Супер тежок засилувач (Super Heavy Booster) произведува 74,3 мегањутни потисок при лансирањето, речиси двојно повеќе од втората најмоќна ракета во светот, Систем за вселенско лансирање на НАСА (Space Launch System – SLS), иако вториот сега е целосно оперативен.

Третото пробно лансирање на „Старшип“ во целосно составена конфигурација ќе биде најамбициозното досега. Покрај одењето повисоко и подалеку, целите вклучуваат отворање и затворање на полето за носивост на „Старшип“ за да се тестира неговата способност да доставува сателити и друг товар во вселената.

LAUNCH! Starship launches for the third time on IFT-3 from Starbase!https://t.co/xRrVrrlsLt pic.twitter.com/EcnzwiHVwL

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) March 14, 2024