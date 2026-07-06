Трамп се вмеша за црвениот картон на САД и ја посрамоти ФИФА. УЕФА ја обвини ФИФА дека ја „поминала црвената линија“

УЕФА ја критикуваше одлуката на ФИФА да ја укине суспензијата на напаѓачот на САД, Фоларин Балогун, за осминафиналниот натпревар во понеделник против Белгија, опишувајќи го потегот како „неразбирлив и неоправдан“ и обвинувајќи ја владата на светскиот фудбал дека ја преминала „црвената линија“.

Управното тело на Европа не се двоумеше за своето противење на шокантниот повик, против кој Белгија доби жалба. Сепак, нема гаранции кога ќе се донесе таа одлука или дали образложението на ФИФА за укинување на суспензијата на Балогун ќе биде јавно објавено.

Доналд Трамп постојано лобираше кај ФИФА да ја укине суспензијата на Балогун, а извори за „Гардијан“ изјавија дека американскиот претседател упатил три телефонски повици до ФИФА, почнувајќи од средата, откако Балогун беше исклучен во победата на САД од 2-0 над Босна и Херцеговина во осминафиналниот натпревар, за да се осигури дека промената е направена.

„Вчерашната одлука за суспендирање за пробен период од една година на спроведувањето на автоматската суспензија од еден натпревар по црвениот картон издаден на играчот Фоларин Балогун ја премина црвената линија“, се вели во соопштението на УЕФА. „Фудбалот, како и секој друг спорт, се потпира на правила, кои се основа за фер, чесно и транспарентно натпреварување. Понекогаш правилата се отворени за толкување. Во овој случај не.

Минималната автоматска суспензија од еден натпревар по црвениот картон не е дискрециона опција и не бара донесување одлука од надлежен орган. Тоа е принцип вграден во прописите, кој не може да биде предмет на исклучоци, а камоли на средина од турнир каде што неколку други играчи биле во иста ситуација и редовно ја отслужувале својата суспензија. Изразуваме неверица кон таквата невидена, неразбирлива и неоправдана одлука“.

Кралската белгиска фудбалска асоцијација (РБФА) во неделата го изрази своето „чудење“ од одлуката на ФИФА да ја поништи забраната од еден натпревар на Балогун, а нивниот менаџер, Руди Гарсија, ја спореди со првоаприлска шега. За да се зголеми гневот на Белгија, се подразбира дека РБФА не ги добила причините за поништување на забраната на Балогун. Како резултат на тоа, RBFA во суштина ја поднела својата жалба слепо и не добила никакви информации за времето.

Министерот за надворешни работи на Белгија, Максим Прево, поранешен судија, ја критикуваше интервенцијата на ФИФА, велејќи: „Ако телефонскиот повик е навистина причина за оваа неразбирлива одлука, тоа би било очигледно кршење на најосновните правила на фудбалот и спортот“. Глен Микалеф, европски комесар за меѓугенерациска праведност, млади, култура и спорт, исто така го изрази своето противење. „Одлуките за спортските правила и спортските прашања им припаѓаат на спортските тела, а не на политичарите“, рече тој. „Влијанието врз спортските одлуки би ја поткопало автономијата на спортот“.

Во Лондон, официјалниот портпарол на Кир Стармер, запрашан за укинувањето на црвениот картон, рече: „Тие одлуки се прашање на управното тело на Светското првенство во фудбал и треба да останат такви, а ние сме јасни во таа позиција… премиерот го поддржува интегритетот на натпреварувањето во сите спортови“.

На прашањето дали интегритетот на ФИФА е ставен во прашање со повикот на Трамп, портпаролот рече: „Тоа е прашање на кое ФИФА треба да одговори“.

Селекторот на САД, Маурисио Покетино, го пофали потегот на ФИФА и го повтори својот став дека одлуката на бразилскиот судија, Рафаел Клаус, да му покаже црвен картон на Балогун за контакт со босанскиот дефанзивец Тарик Мухаремовиќ била сурова.

„Секој што навистина го сака спортот и верува во етиката и интегритетот, мислам дека ја славиме целата таа одлука“, рече Покетино. „Бевме доволно казнети против Босна и Херцеговина за да играме со 10 играчи 30 минути [поради] одлука која беше целосно неправедна“.