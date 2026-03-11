Трамп: Отвораме прва рафинерија по 50 години. Најголем договор во историјата на САД

Претседателот на САД, Доналд Трамп, објави дека САД ќе ја добијат првата нова рафинерија за нафта по 50 години.

Објавата доаѓа во време кога глобалните цени на нафтата се зголемени поради интензивирањето на конфликтот на Блискиот Исток. Од почетокот на американско-израелската војна против Иран, цените на нафтата силно флуктуираа, а во понеделник ја пробија границата од 100 долари за барел.

„Америка се враќа кон ВИСТИНСКА ДОМИНАЦИЈА СО ЕНЕРГИЈАТА! Денес сум горд што објавувам дека „Америка Фрст Рафининг“ ја отвора ПРВАТА нова рафинерија за нафта во Америка за 50 ГОДИНИ во Браунсвил, Тексас. ОВА Е ИСТОРИСКИ ДОГОВОР ОД 300 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ, НАЈГОЛЕМИОТ ВО ИСТОРИЈАТА НА САД, ОГРОМНА ПОБЕДА за американските работници, енергијата и големите луѓе од Јужен Тексас!

Благодарение на нашите партнери во Индија и нивната најголема приватна енергетска компанија „Релианс“ за оваа огромна инвестиција. „Благодарение на нашата политика „Америка Фрст“, забрзаното лиценцирање и намалувањето на даноците, привлековме милијарди долари инвестиции што се враќаат во нашата земја“, напиша Трамп на социјалната мрежа „Трут Сошнал“.

„Рафинеријата ќе го движи глобалниот извоз“

„Новата рафинерија во пристаништето Браунсвил ќе го снабдува американскиот пазар, ќе ја зајакне нашата национална безбедност, ќе го зголеми американското производство на енергија, ќе генерира милијарди долари економско влијание и ќе биде најчистатарафинерија во светот.

Тоа ќе го поттикне глобалниот извоз и ќе донесе илјадници долгоочекувани работни места и економски раст во регион што го заслужува тоа. Вака изгледа американската доминација на енергијата. Америка прва, секогаш!“, додаде тој.

„Релианс“ е сопственик на најголемата рафинерија во светот

„За прв пат по половина век, Соединетите Американски Држави ќе изградат нова рафинерија дизајнирана специјално за американска нафта од шкрилци“, рече Џон В. Калс, претседател и основач на „Америка Фирст Рафининг“.

Многу рафинерии на брегот на Мексиканскиот Залив не се во можност да преработуваат лесна, слатка нафта од шкрилци од фракции, бидејќи во текот на изминатите 40 години се прилагодиле на преработка на поевтина тешка, кисела нафта, која е погуста и содржи повеќе сулфур.

„Америка Фирст Рафининг“ објави дека „глобална енергетска компанија“ направила „деветцифрена инвестиција“ во проектот. Трамп изјави дека тоа е „Релианс“, најголемата приватна компанија во Индија.

„Релианс“ потпиша „обврзувачки 20-годишен договор за купување производи“ со „Америка Фирст“, што значи дека ќе купува какви било производи што ги произведува рафинеријата. Ова треба да го намали трговскиот суфицит на Индија со САД, за што Трамп се пожали претходно.

„Релианс“ е сопственик на најголемата рафинерија за нафта во светот во Џамнагар, Индија, а пазарната вредност на компанијата е околу 190 милијарди евра.