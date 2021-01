Трамп го изгуби Твитер, неговиот најголем политички мегафон. Што ќе прави сега?

Протерувањето на Трамп од Твитер веројатно дополнително ќе разбесни веќе нестабилниот претседател, но многумина го поздравија потегот како пресвртница што одамна требаше да се направи

Од неговиот прв извршен твит утрото на денот на инаугурацијата 2017 до неговиот последен твит во петокот, најавувајќи дека нема да присуствува на инаугурацијата на неговиот наследник, личниот профил на Доналд Трамп на Твитер служеше како официјална платформа на претседателот.

За четири години, најавата за Твитер во @realDonaldTrump беше и јавен плоштад и личен дијалог, место каде што даваше политички соопштенија и ги исмеваше политичките непријатели; се закануваше со воена одмазда и се фалеше со својот телевизиски рејтинг. Но, можеби најопасното од сите, тоа беше место каде тој испушти запалив ппоток на дезинформации, лаги и бес кон неговите повеќе од 88 милиони следбеници.

After he was defeated by Joe Biden, Trump used his account to amplify conspiracy theories and lies about the election result. Twitter began placing warning labels on his claims. But the missives kept coming.

Откако беше поразен од Џо Бајден, Трамп го искористи својот профил за да ги засили теориите на заговор и лагите за изборниот резултат. Твитер започна да става етикети за предупредување врз неговите тврдења. Но, лажните тврдења постојано доаѓаа.

Во средата, толпа бунтовници лојални на претседателот упаднаа во Капитол во САД во насилен обид да ги поништат резултатите од претседателските избори што ги загуби недвосмислено. По смртоносното востание, Твитер го блокираше профилот на Трамп 12 часа и побара од него да избрише серија твитови за кои се вели дека ги кршат политиките на платформата.

И во петокот, Твитер трајно ја суспендираше сметката на Трамп, наведувајќи го „ризикот од понатамошно поттикнување на насилство“, неограничено замолчувајќи го политичкиот мегафон на претседателот.

Неговото протерување од Твитер веројатно дополнително ќе го разбесни претседателот во момент кога дури и неговите сојузници се плашат што може да стори во последните денови. Отстранувањето е исто така симболична цензура на претседател, чија употреба на платформата за ширење лаги и сеење незадоволство му помогна да го разгори неговиот неверојатно политички подем и го отвори патот за мрачниот крај на неговото претседателство

На помалку од две недели пред да ја напушти функцијата, Трамп се соочува со сè поголеми повици за негово отстранување. Трамп срамежливо апелираше на смиреност, притоа фалејќи ги бунтовниците во повеќе твитови, вклучително и оној во кој тој рече дека нивните постапки се „нештата и настаните што се случуваат кога една света убедлива победа на изборите ќе се оддалечи од големите патриоти кои се лошо и неправедно третирани толку долго“.

Фејсбук го забрани Трамп од својата платформа најмалку две недели, осигурувајќи дека тој нема да има пристап до неговиот профил до остатокот од неговиот мандат. Другите социјални мрежи исто така презедоа активности, оставајќи го Трамп на сè помалку мејнстрим канали од кои може да ги води своите политички битки и да командува со циклусот вести.

Користењето на Твитер од страна на Трамп претставуваше невиден предизвик за новинарите и персоналот на Белата куќа – голем број од од нив дознаа дека се отпуштени преку постот на претседателот на Твитер. Трамп ја искористи платформата за да ги поткопа проверувачите на факти и да го пренасочи вниманието на медиумите од една вонредна провокација во друга, прво во 140 карактери, а подоцна во 280.

Суспензијата ги разбесни приврзаниците и конзервативците на Трамп кои долго време ги обвинуваа платформите на социјалните мрежи за либерална пристрасност.

Доналд Трамп јуниор, неговиот најстар син, ја осуди одлуката и го прогласи слободниот говор за мртов во Америка. Тврдејќи дека на „ајатолахот“ и на другите „диктаторски режими“ им било дозволено да ја користат услугата, тој се прашува зошто ќе му биде забранет пристапот на неговиот татко.

„Мао би бил горд“, објави на Твитер.

Републиканскиот сенатор Линдзи Греам, долгогодишен бранител на претседателот кој раскина со Трамп по немирите, ја нарече одлуката „сериозна грешка“ и исто така направи споредба со ајатолахот. Но, овој потег го поздравија демократите и групите за граѓански права кои со години настојуваа Твитер да заземе поцврст став против претседателот, кој сподели твитови од бели националисти, антисемитисти и други екстремисти. Во изјавата на Белата куќа, напишана делумно со големи букви, Трамп беше пркосен. „Предвидов дека ова ќе се случи. Преговаравме со разни други страници и наскоро ќе имаме голема најава, додека исто така ги разгледуваме можностите за градење на сопствена платформа во блиска иднина“, рече Трамп.

Дури и додека многумина го слават отстранувањето на Трамп од Твитер по 1.450 дена бес, напади и разгорување на стравот, тие исто така предупредуваат дека роа ќе направи малку да се попречи мрежната мрежа на лаги и дезинформации што тој ги засили од Овалната соба. Сенаторот Марк Ворнер, идниот претседател на Комитетот за разузнавање на Сенатот, ја поздрави одлуката на Твитер како „задоцнет чекор“, но на платформата рече дека проблемот со дезинформации и екстремизам преку интернет е „многу поголем од една личност“. „Станува збор за цел екосистем кој дозволува дезинформации и омраза да се шират и да се разгорат неконтролирано“, напиша тој. (Гардијан)