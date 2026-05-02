Традиционален планинарски марш на Водно за Денот на европското знаме

02/05/2026 08:24

Европското движење во Република Северна Македонија го организира традиционалниот планинарски марш на Водно – настан повеќе од три децении по повод Европскиот ден на знамето во рамките на чествувањето на Денот на Европа и претставува препознатлива форма на заедничко одбележувањето на европските вредности. Се стартува од „Европска куќа“ во девет часот, соопштија од Европското движење.

Во „Европска куќа“ во Скопје ќе се одвива и симболична размена на македонското и европското знаме. На планинарскиот марш се очекува да се приклучат планинари, активисти на Европското движење, студенти и други граѓани.

– Искачувањето на Водно е симболичен чин на соработка меѓу Делегацијата на Европската Унија и Европското движење во Република Северна Македонија, што ја отсликува заедничката определба за напредок, остварување заеднички цели и градење пријателства. Иако целта на искачувањето е врвот, сакаме да нагласиме дека тој може да се достигне на различни начини. Секоја желба за движење нагоре, дури и со неколку чекори, претставува значаен придонес. Маршот традиционално ги обединува пријателите на Европското движење, планинари и граѓани – се додава во соопштението. 

