Торнадо во Милано: Застрашувачки снимки од невремето во Италија

Италија денеска беше погодена од торнадо, а на социјалните мрежи може да се видат застрашувачки снимки.

Силна бура со екстремни појави како виор и „топки“ град поголеми од тениски топчиња, со дијаметар до 7-8 сантиметри, го зафати северниот дел на Ломбардија и Венето – во периодот од четврток навечер до петок наутро.

World Weather News is from Italy,

Good afternoon everyone,

Here some more pictures of the damage caused by the violent hail storm that hit Padovan and Venice yesterday.

They still have severe thunderstorms and large hailstones again today more pictures coming soon.

Photos… pic.twitter.com/HHJsq9R32T

— Kernow Weather Team (@KWTWeather) July 21, 2023