Ходорковски: Западот ја губи војната со Русија (ВИДЕО)

Западот ја губи војната: сегашните напори се недоволни за да се спречи падот на клучните украински региони во рацете на Владимир Путин во следните две години, порача рускиот олигарх и опозиционер Михаил Ходорковски.

Според неговите пресметки, Путин троши околу 120 милијарди долари годишно на војната – или 5,4% од рускиот БДП од 2,2 трилиони долари – при што најчесто користената руска граната чини околу 500 долари. Европската помош за Киев во текот на двете години изнесуваше 88 милијарди долари – или околу 0,25% од БДП на ЕУ – со проектили кои чинат помеѓу 5.000 и 8.000 долари. Тој прати и неколку други пораки:

-Тоа значи дека, ако го вклучиме американскиот придонес, Путин го надминува Западот за најмалку 2,5:1. Оваа година, без поддршка од САД, тој сооднос скока на 4:1“, посочува Ходорковски.

The West is losing the war: current efforts are insufficient to prevent the fall of key Ukrainian regions to Putin in the next 2 years.

1/16 🧵The facts you need to know

(Follow for a second part on good and bad sanctions) pic.twitter.com/TjcvD43UZ7

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) May 16, 2024