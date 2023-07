Тони Бенет беше крал на дуетите, еве зошто

Лос Анџелес– Легендарниот пејач, кој почина на 96 години, беше познат по неговите дует-албуми со платинаст тираж, добитници на Греми, во кои беа вклучени сите – од Леди Гага и Ејми Вајнхаус до Арета Френклин и Барбра Стрејсенд.

Леди Гага

Леди Гага го отфрли оптимистичкиот, електронски танцов звук што ја направи популарна да работи со Бенет на џез музиката, жанр што го пее уште од тинејџерска возраст. Њујорчаните првпат соработуваа на „Дамата е скитник“ од изданието на Бенет во 2011 година „Дуети II“. Спарувањето беше толку совршено што продолжија да го снимаат Cheek to Cheek од 2014 година, при што Бенет и Гага се надеваа дека ќе свртат повеќе деца кон џез музиката.

„[Гага] има огромна група млади луѓе кои ја сакаат и никогаш не слушнале популарна џез музика, класична американска музика… и мојата амбиција беше да го направам овој албум за тие да се запознаат со таа музика“, изјави Бенет за Асошиетед прес.

Гага изјави дека џезот е поверен на нејзината природа отколку поп музиката.

„Голем дел од она што го направив е силно автоматизирано или направено многу електронски за да се вклопи во радиото, но ова е многу полесно затоа што сум бунтовник и ова е навистина бунтовно за мене да се збогувам со попот за момент и само да пеам чист џез“, изјави поп-ѕвездата. Гага и Бенет снимија втор албум, Love for Sale од 2021 година, кој беше последниот албум на Бенет. Проектот беше огромен успех, заработувајќи пет номинации за Греми, вклучувајќи за албум и снимка на годината.

Ејми Вајнхаус

Неколку месеци пред да умре, Вајнхаус ја сними својата последна песна: џез стандардот „Body & Soul“ од 1930 година со Бенет. Тие го снимија дуетот; интимен, прекрасен спот од талентираните изведувачи кои цврсто пеат со страст. Песната се појави на Duets II и постхумниот албум на Вајнхаус Lioness: Hidden Treasures, а соработката ја освои најдобрата изведба на поп дуо/група на Греми 2012 година, каде што родителите на Вајнхаус ја прифатија честа на сцената заедно со Бенет за време на пред-телевизиското емитување на серијата.

„Не треба да бидеме овде. Нашата мила ќерка треба да биде тука“, рече таткото на Вајнхаус, Мич, откако тој и мајката на пејачката, Џенис, го прегрнаа Бенет.

А-листа: Дел 1

За да го прослави својот 80-ти роденден, Бенет ги покани изведувачите од А-листата во студиото да снимаат со него. Поддржан од бенд во живо, Бенет ги спои вокалите со Барбра Стрејсенд, Пол Макартни, Стиви Вондер, Елтон Џон, Боно, Селин Дион, Џорџ Мајкл, Џејмс Тејлор, Били Џоел, Стинг, Елвис Костело и Дијана Крал за Дуети: Американска класика од 2006 година.

Албумот веднаш постигна успех, дебитирајќи на бр. 3 на Билборд топ листите и постигнување златен статус за еден месец. Го освои најдобриот традиционален поп вокален албум Греми, додека снимањето на Бенет со Вондер, „For Once In My Life“, ја освои најдобрата поп соработка со вокал. Но, албумот не вклучуваше само класични пејачи, Бенет пееше и со Џон Леџенд, Мајкл Бубле, The Chicks, Tim McGraw.

А-листа: Дел 2

Ако мислевте дека Бенет ги собра најдобрите музичари во светот за својот 80-ти роденден – само погледнете како го прослави својот 85-ти роденден. Иконата ги објави „Дуети II“ во 2011 година и тој го продолжи својот ѕвезден напор од 2006 година со песни во кои се Арета Френклин, Вили Нелсон, Натали Кол, Мараја Кери, Андреа Бочели, Квин Латифа, Нора Џонс, Шерил Кроу, Фејт Хил, Џон Мајер, Џош Сандрогаз, Али. Duets II му освоија на Бенет две Греми.

Латино љубов

Пеејќи на англиски, шпански и португалски, Бенетовите Вива дуети беа соработки со латино уметници како Глорија Естефан, Хуан Луис Гуера, Марк Ентони, Кристина Агилера и Ромео Сантос. Бенет дури отпатувал до ранчот на Висенте Фернандез во Мексико за да ја сними „Return to Me (Regresa a Mí)“ со иконската пејачка. Вива Дуетс, издаден во 2012 година, вклучуваше и песни со Талија, Чајан, Дани Мартин, Франко Де Вита, Висентико и Рикардо Арјона. Бенет рече дека сака да снима со латино уметници бидејќи тие пеат од срце.

„Тоа е секогаш класика. Тоа прави плочата никогаш да не звучи старомодно. Има некој трик кој е популарен 10 недели, а потоа се заборава. … [но овде] имаше толку многу чувство во нивните настапи што секогаш ќе звучи добро“, изјави тој за Асошиетед прес. „Дваесет години од сега истата плоча ќе звучи добро затоа што има чувство. Сите тие пеат со толку многу чувства и публиката одговара со толку многу чувства“.

Њујорк, Њујорк

За да го одбележи затворањето на стадионот „Ши“ во Њујорк во 2008 година, Бенет му се придружи на Били Џоел за да ја отпее „New York State of Mind“, која ја снимија и за албумот на Бенет од 2001 година Играј со моите пријатели: Бенет пее блуз. Њујорчаните ја изведоа и класичната песна на Греми 2002 година, каде што дуетот беше номиниран за најдобра поп соработка со вокал (изгубија од Кристина Агилера, Лил Ким, Миа и Пинк „Lady Marmalade“).

Играње со моите пријатели: Бенет ги пее блузот, исто така, вклучи дуети со Реј Чарлс, Б.Б. Кинг, Бони Рејт, Стиви Вондер, Натали Кол, Шерил Кроу, Дијана Крал, к.д. ланг и Кеј Стар.

Повеќе соработки

Колаборативните напори на Бенет, исто така, вклучуваат Тони пее за двајца од 1961 година со пијанистот Ралф Шерон; два албума со пијанистот Бил Еванс — Албумот на Тони Бенет Бил Еванс од 1975 година и Together Again од 1977 година; Прекрасен свет од 2002 година The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern од 2015 година со пијанистот Бил Чарлап.