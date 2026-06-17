„Тоа се работи на Меси“: Аргентинецот испратен со вулкански овации по победата над Алжир

Долго откако се слегна прашината по победата на Аргентина од 3-0 над Алжир во групната фаза во вторник вечерта, играчот од средниот ред на Алжир и Баерн Минхен, Ибрахим Маза, изморено излезе од зад завесата и се приближи до микрофонот.

Маза играше добро, дури и асистираше за поништениот прв гол на Алжир. Тој исто така имаше седиште во првиот ред на маестрална претстава на Лионел Меси, само неколку метри од капитенот на Аргентина кога го постигна својот трет гол на вечерта и се изедначи со Мирослав Клозе како најдобар стрелец на Светското првенство. Набрзо, беше замолен да објасни што го прави Меси толку голем во вторникот вечерта.

„Работи на Меси“, рече Маза, со насмевка што му се лизгаше по лицето. „Не мислам дека треба да ви објаснувам [што тоа значи]. Мислам дека само треба да го гледате натпреварот и тогаш ќе знаете што мислам под работите поврзани со Меси. Тој може сам да го реши натпреварот, како што видовме денес“.

Меси навистина сам го реши натпреварот во вторникот, постигнувајќи три гола од клинички удар за да го погреба Алжир и да ја турне Аргентина на работ на нокаут рундата.

Тој го стори тоа 20 години откако го постигна својот прв гол на Светското првенство за Аргентина. Понекогаш се чини дека Меси е безвременски, но остварувањето на тој гол – кој го постигна Аргентина во првиот натпревар од групната фаза во 2006 година против Србија и Црна Гора – открива тинејџер со цврста глава и вонземска брзина и рефлекси. Тој се пробива низ шеснаесетникот и завршува пред голот, најавувајќи го своето присуство на светската сцена.

Тој ден тој стана најмладиот стрелец на Светските првенства во историјата на Аргентина, а во вторник стана и најстариот, надминувајќи го рекордот на поранешниот аргентински легенда Мартин Палермо за повеќе од две цели години. Меси сега се движи побавно и несомнено ужива во просторот што често му го даваат дефанзивците кои се плашат од понижување од него. Дваесет години подоцна, на Меси му недостасува малку брзина, но неговиот ум е остар како и секогаш, како и неговата способност да најде простор таму каде што го нема. Тој останува импресивен.

Недолго откако Маза се протна низ завесата и се упати кон тимскиот автобус, самиот Меси се појави, насмеан и држејќи го трофејот „Врвен играч на натпреварот“, веројатно најмалку важниот трофеј што некогаш го допрел.

Меси, се разбира, е познат по својата компетитивност и често ги минимизира ваквите индивидуални достигнувања, нешто што го направи и во вторник.

„Искрено [рекордот не е важен]“, им рече тој на група новинари. „Чест е да се биде таму, за тоа што значи да се биде до Клозе, таму е и [бразилскиот] Роналдо. И [Килијан] Мбапе, тој постигна два гола денес. На крајот на денот, тоа е само статистика и ништо повеќе“.

Лесно е да се доведе во прашање вистинитоста на чувствата на Меси, се разбира. Тој е немилосрдно конкурентен, понекогаш до точка на ситност. Самото споменување на головите на Мбапе, постигнати неколку часа претходно, и на другите учесници на листата, го покажува неговиот интерес.

Соиграчот на Меси од Аргентина и Интер Мајами, Родриго Де Пол, кој асистираше за првиот гол на Меси во вторникот, се насмеа кога го прашаа за рекордот на Меси.

„Се колнам дека не му е гајле. Понекогаш сме во соба, пиеме и му велиме ‘еј човече, ти си само еден или два далеку’ или што и да е. И се колнам дека нема поим. Не знам како функционира тоа“.

Меси го напушти натпреварот во вторникот по 80 минути игра, проследен со громогласни овации. Речиси 70.000 присутни го скандираа неговото име, додека Меси ги крена рацете во знак на благодарност. Неговиот главен тренер, Лионел Скалони, го пречека на аут-линијата. Тој беше видливо емотивен, држејќи ги солзите додека на крајот седна на клупата до Меси. Тоа не беше единствениот пат кога таа емоција го совлада. Се наполни со енергија по третиот гол на Меси, а потоа и на теренот додека аргентинските навивачи му пееја серенади на својот тим по натпреварот.

„Немам зборови; сè што ќе кажам би било излишно“, рече Скалони по натпреварот. „Тоа е она што го прави веќе 20 години, тоа е она што луѓето од овој спорт сакаат да го видат“.

„Тој е животно“, додаде Де Пол. „Она што ме прави најсреќен е тоа што чувствувам дека ужива во тоа. Тоа што не ја чувствува тежината на притисокот што го чувствуваше толку долго. Секој го знае неговиот менталитет. Не си дозволува многу да ужива во работите бидејќи секогаш е фокусиран да ни помогне нам и на тимот. Но, сега го гледам добро, го гледам среќен. Тоа е заразно во групата“.

Среќата на Меси беше доволно лесна за гледање во вторник вечерта. Тој зрачеше по секој гол, славејќи слично како 19-годишникот кој ја пронајде мрежата за прв пат пред 20 години. Тој се задржа на теренот по последниот свиреж, мавтајќи им на навивачите и прегрнувајќи ги соиграчите. Имаше топла насмевка на лицето дури и додека одеше кон автобусот на тимот, во раните утрински часови. (Гардијан)