Тениска бајка: Од квалификации до финале на Ролан Гарос

05/06/2026 07:37

Полската тенисерка Маја Хвалинска продолжува со изненадувањата на Ролан Гарос откако синоќа се избори за саботното финале. Таа со 2:0 во сетови (7:6 и 6:4) за два часа игра ја совлада Дијана Шнајдер.

Полската тенисерка во моментов се наоѓа на 114.место на ВТА листата и со пласманот во финалето влезе во тениската историја. Таа само втората тенисерка која од квалификациите стигнува до финале на Гренд слем турнир, а пред неа тоа и успеа на Британката Ема Радукану, кој триумфираше на УС Опен во 2021 година.

Хвалинска е третата тенисерка која своето прво финале на ВТА турнир ќе и биде водено финале на Гренд слем турнир, а тоа досега го направиле Венус Вилијамс на УС Опен 1997 и Радукану.

Таа во финалето ќе игра против Мира Андреева од Русија, која ја победи Марта Костјук од Украина.

Денеска на програмата се машките полуфинални мечеви: Јакуб Меншик – Александар Зверев и Флавио Коболи и Матео Арналди. 

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