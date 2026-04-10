Тејлор Свифт ќе се венча во Њујорк пред Денот на независноста

Њујорк – Тејлор Свифт и Тревис Келси испратија покани за свадба, со датум и локација на 3 јули. Извор ја потврди веста за Page Six, со што завршија месеци шпекулации за тоа каде ќе се венча славната двојка.

Промена на плановите

Веста доаѓа како изненадување бидејќи претходно се шпекулираше дека поп-ѕвездата и играчот на Канзас Сити Чифс размислуваат за свадба во Род Ајленд, каде што Свифт поседува голем имот на брегот. Сепак, извор во ноември изјави дека двојката размислува да се откаже од идејата во корист на раскошна прослава на сосема друга локација што би можела да прими повеќе гости.

Со избирањето на Њујорк, двојката се приклучува на долгата низа познати личности кои се венчале во градот. Бијонсе и Џеј-Зи го кажаа своето судбоносно „Да“ во нивниот стан во Трибека во 2008 година. Други кои се венчаа таму се Хејли и Џастин Бибер, Мараја Кери и Томи Мотола, Сара Џесика Паркер и Метју Бродерик, како и Кетрин Зета-Џонс и Мајкл Даглас.

Нејзината длабока врска со градот

Датумот на свадбата, денот пред Четврти јули, е исто така симболичен. Денот на независноста е познат како омилен празник на Тејлор Свифт, а оваа година се одбележува и 250-годишнината од основањето на Соединетите Американски Држави.

Свифт има силни врски со градот кој никогаш не спие. Во 2014 година, таа се пресели во два соседни пентхауси во населбата Трибека, кои ги спои во еден голем дуплекс. Подоцна го прошири својот имот со купување на соседната градска куќа и уште еден стан од 3.000 квадратни метри во истата зграда.

Таа пееше за својата љубов кон градот во песната од 2014 година „Добредојдовте во Њујорк“. „Како секоја голема љубов, те држи на работ / Како секоја вистинска љубов, постојано се менува / Како секоја вистинска љубов, те излудува / Но знаеш дека ништо не би променил“, се вели во текстот на песната. Свифт дури беше и глобален амбасадор за „Добредојдовте во Њујорк“ во 2014 и 2015 година, а песната се користеше во туристички кампањи.

Во 2016 година, таа изнајми куќа на улицата Корнелија додека го реновираше својот стан, што беше инспирација за истоимената песна на нејзиниот албум од 2019 година „Lover“. Пејачката често може да се види во градот како се дружи со познати пријатели во популарни ресторани.

Келси го сака и Големото Јаболко

Се чини дека Келси е и голем обожавател на Њујорк. Двојката, која ја објави својата свршувачка во август, често е видена како поминува време заедно во градот.

„Одлично е само да се опуштите и да се шетате низ градот“, рече тој еднаш. „Мислам дека тоа е едно од моите омилени нешта во Њујорк – едноставното вклопување во градот, шетањето по улиците и чувството на таа енергија, гледањето како секој го живее својот живот и запознавањето нови луѓе по патот.“