Српски „Ало“ купува телевизија и радио во Скопje

Издавачот на весникот „Ало“ и сопственик на неколку локални телевизиски и радио станици во Србија сега се шири на пазарот во Северна Македонија. Планот е да се преземат локалната телевизиска станица „НАША ТВ“ и радио станицата Радио РФМ, објави Комисијата за заштита на конкуренцијата на Северна Македонија, пренесуваат повеќе српски медиуми.

Освен две црногорски компании во сопственост – и двете регистрирани за веб-портална дејност – медиумскиот систем „Ало“ од Белград, според достапните информации, досега немал удел во сопственоста на компании во други земји. Сепак, судејќи според информациите штотуку објавени од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Северна Македонија – медиумскиот систем „Ало“ се шири и на македонскиот пазар.

Концентрацијата со која АЛО медиа систем од Скопје (АЛО медиа систем дооел Скопље) ќе стекне контрола врз радиодифузната компанија НАША ТВ доел Скопље, преку купопродажба на акции, е пријавена до Комисијата за заштита на конкуренцијата на Северна Македонија.

„ Ало медиа систем Скопје е новоформирано трговско друштво , основано со цел вршење на трансакција и сè уште не остварува никакви деловни активности или приходи по која било основа“, наведува Комисијата за заштита на конкуренцијата на Северна Македонија .

Основач и единствен акционер на „Ало медиумски систем“ е „Ало медиумски систем Белград“ од Србија , кој работи во областа на медиумите, новинарството и дигиталното издаваштво, производство и дистрибуција на информации и новинарски содржини за пошироката јавност, се додава во соопштението.

Како што е наведено во објаснувањето, „Ало медиа систем“ доо Белград е познат на регионалниот пазар како издавач на дневниот весник „ Ало “ и на онлајн информативниот портал „Ало.рс“, кои, како што е наведено, „опфаќаат различни теми, почнувајќи од актуелни настани, политика, бизнис, забава, спорт и начин на живот“.

Покрај медиумите и издаваштвото, оваа издавачка куќа со седиште во Белград, како што се издвојува, остварува приход од рекламирање, комерцијални партнерства, спонзорирана содржина и други медиумски услуги.

Кого купува „Ало“?

Од друга страна, радиодифузната компанија НАША ТВ дооел Скопје ги извршува своите деловни активности во медиумската индустрија, односно емитува телевизиски програми на територијата на Северна Македонија, се вели во известувањето на Комисијата.

„Неговата област на дејствување вклучува продукција, стекнување, планирање и емитување на телевизиски програми наменети за информирање, едукација и забава на гледачи од различни целни групи. Нејзините активности вклучуваат креирање и емитување на разни програми, како што се информативни и тематски содржини, културни и образовни програми, забавни програми, документарни содржини, спортски програми и известување за специјални настани“, се наведува во известувањето на Комисијата.

Според подносителот на барањето, релевантниот пазар за оценка на предметната концентрација може да се дефинира како пазар на медиумски услуги, особено емитување на телевизиски програми и дистрибуција на видео содржини на територијата на Република Северна Македонија.

Патем, ова не е единствената компанија што ја купува „Ало медиа систем“ – во друго известување се истакнува намерата за купување на радио РФМ, исто така од Скопје.

„Трговскиот радиодифузен друштво РФМ дооел Скопје ги извршува своите деловни активности во областа на радиодифузијата и медиумите, обезбедувајќи лиценцирани FM радио програми за слушатели на регионално ниво, во градот Скопје и неговата околина“, наведува Комисијата во друго известување.

Нејзина главна дејност, се наведува, е креирање, уредување и емитување на радио содржини, вклучувајќи музички, забавни, културни и информативни програми. Покрај емитувањето и медиумските активности, таа остварува приход преку продажба на рекламно време, спонзорства, промотивни кампањи и други медиумски услуги.

Сопственик на „чадорот“ (мајка) на Ало Медиа Систем е Саша Благојевиќ, кој, според достапните податоци, поседува (директно и индиректно) повеќе од 30 компании, меѓу кои, покрај гореспоменатите: Студио Б од Белград, ТВ Кикинда, Радио Лола, Радио ЈАТ, Радио Каролина, Радио 5 Нови Сад, ТДИ Радио Телевизија Белград…

И во Црна Гора Ало Медиа Систем поседува и две компании во Црна Гора, обете регистрирани за дејност на веб-портали.

Станува збор за компанијата „Поглед“ од Беране, во чиј мнозински сопственик е „Наша Борба“ од Подгорица. Според официјалните податоци од Даночната управа на Црна Гора, првата е основана во 2021 година, а втората во 2024 година.

Во 2025 година, матичната компанија Ало Медиа Систем имала оперативни приходи од повеќе од 6,4 милиони евра, 105 вработени и нето добивка од околу 333.000 евра.