Србинка украла чадор за сонце и лежалки во Хрватска, доби забрана за влез во ЕУ

38-годишна српска државјанка е обвинета за кражба на чадори за сонце и лежалки во Свети Петар. Полицијата ја уапсила неколку дена по кражбата, а покрај кривичната пријава, ѝ е наредено и да ја напушти Европската економска зона, пишува Полициската управа во Задар.

Истрага и апсење

Полицијата во Биоград заврши кривична истрага за 38-годишна жена, за која се сомнева дека влегла во дворот на куќа во сопственост на 59-годишен маж во недела, 12 јули, околу 14 часот. Според полицијата, таа украла еден чадор за сонце и три лежалки од дворот. Полицијата го уапсила осомничениот во среда, 15 јули, во областа Сукошан. За време на истрагата, пронајдени се украдени предмети, кои се конфискувани и ќе му бидат вратени на сопственикот.

Кривични пријави и депортација

По сомнение за сторено кривично дело кражба, против 38-годишната жена е поднесена кривична пријава до надлежното државно обвинителство во Задар. Полицијата постапила и согласно одредбите од Законот за странци, а на жената ѝ е издадено решение за протерување од Европскиот економски простор.

Со решението ѝ е забрането и влез и престој во ЕУ во траење од една година. Покрај тоа, таа е санкционирана за прекршок бидејќи не го почитувала рокот за пријавување за краткорочен престој во Хрватска.