Србија ќе стартува заеднички систем за е-патарина со Грција и Хрватска

Српскиот државен патен оператор „Путеви Србије“, оваа година ќе лансира заеднички интегриран систем за електронска наплата (ETC) со Грција и Хрватска, со што ќе им се овозможи на возачите да плаќаат патарина во двете земји со српската ознака ETC и обратно, објавија локалните медиуми.

Системот меѓу Србија и Грција ќе профункционира пред овогодинешната летна сезона, додека системот со Хрватска се очекува да стане функционален до крајот на годината, изјави во четвртокот весникот „Политика“ заменик-шефот на единицата за наплата на патарините на Путеви Србије, Дарко Савиќ.

Савиќ, исто така, рече дека во моментов, српската ознака ETC е функционална во соседните Македонија и Црна Гора. Тој истакна дека досега се регистрирани вкупно 900.000 корисници на ETC, при што уредот ETC го користеле околу 105.000 од нив. Од нив, 75.000 користеле ETC уред за плаќање на е-патарина меѓу Србија и Северна Македонија, а останатите 30.000 – за плаќање електронски патарина меѓу Србија и Црна Гора.

Тој, исто така, рече дека минатата година е регистриран рекорден број од 80 милиони трансакции ETC, што значи дека системот го користеле 80 милиони автомобили, што резултирало со приход од 420 милиони евра (455 милиони долари).

Околу 905 километри автопатишта во Србија се на патарина, од вкупно 1.000 километри активни автопатишта, истакна Савиќ.