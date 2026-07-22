Србија ги продава ЈАТ апартманите на Копаоник за 5,2 милиони евра

Министерството за економија на Србија објави покана за приватизација на компанијата „Јат апартмани Копаоник“, по почетна цена од 5,2 милиони евра, а купувачот мора да биде домашно правно лице регистрирано за хотелиерство, пишува Недељник.

Како што е наведено, предмет на продажба е 100 проценти удел во сопственост на Србија, а според проценката од документацијата, вкупната проценета капитална вредност на „Јат апартмани“ е 5,2 милиони евра.

Почетната цена е поставена на истиот износ.

Сите заинтересирани понудувачи мора да уплатат депозит или да достават банкарска гаранција во износ од 516,5 илјади евра.

Правилата налагаат декларираниот купувач да ја плати продажната цена одеднаш, пишува Недељник.

Пријавите за учество во оваа постапка ќе бидат поднесени најдоцна до 12 август, а купувањето на продажната документација, која чини 100.000 динари, е можно до 7 август, додека отворањето на понудите е закажано за 14 август оваа година во просториите на Министерството за економија на Србија во Белград.

Во јавниот повик е дефинирано дека правото на учество е исклучиво за домашно правно лице „кое ја врши дејноста за која е регистриран и Предметот на приватизација – хотели и сличен сместувачки капацитет“.

За да може понудата воопшто да се разгледа, потенцијалниот купувач ќе мора да докаже профитабилност во сопствениот бизнис.

Услов е идниот сопственик самостојно да оствари деловна и нето добивка во последната година, како и дека „самостојно остварил деловен приход во 2025 година во износ од најмалку 700 милиони динари“.

„Јат апартмани“ минатата година завршиле во минус.

Според податоците од финансискиот извештај, загубата на крајот од минатата година изнесува 25,6 милиони динари, што претставува зголемување во споредба со загубата од 22 милиони динари евидентирана во 2024 година.

Вкупната акумулирана загуба изнесува нешто повеќе од 162 милиони динари.