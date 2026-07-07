Срамниот крај на американскиот сон

Сиетл – Сѐ започна со вообичаената помпезност што стана заштитен знак на натпреварите на Светското првенство на Соединетите Американски Држави – бучна и патриотска база на навивачи, огномет, чадни бомби и надвозник на воени авиони. Но, сонот на Америка за освојување на турнирот за прв пат беше неславно и срамно разбиен во раните утрински часови во вторник, по огромно разочарувачкиот пораз од Белгија.

САД загубија со 4-1, нивниот најтежок пораз од 1990 година, а живата атмосфера што ги карактеризираше нивните претходни натпревари исчезна долго пред последниот свиреж, додека четвртиот гол на Белгија ги натера толпите навивачи да го напуштат стадионот во Сиетл. Елиминацијата на ко-домаќините на турнирот во осминафиналето следеше по неколку бурни дена во кои медиумските наслови беа преплавени со контроверзната одлука на ФИФА да го суспендира црвениот картон на Фоларин Балогун, дозволувајќи му да игра, пишува BBC Sport.

Дали скандалот со Балогун влијаеше на исходот?

Патувањето на Американците до оваа фаза се чинеше дека го привлече вниманието на нацијата, но целиот тој оптимизам беше ублажен од скандалот со Балогун, за кој Белгијците не беа свесни пред натпреварот. „Одлично е кога целиот свет е со тебе и против САД“, рече дефанзивецот Тимоти Кастањ.

Самиот Балогун рече дека не е изненаден што одлуката е „контроверзна“. „Ја прифатив одлуката кога добив црвен картон, а потоа ја прифатив одлуката дека ми е дозволено да играм. Немам многу да додадам на тоа“, рече тој. Надвор од резултатот, имаше нешто различно во врска со натпреварот со САД.

Откако тренерот Маурисио Покетино успешно се ослободи од менталитетот на аутсајдер, тимот играше со дрска самодоверба порано на турнирот, напаѓајќи ги своите противници на толку импресивен начин што навивачите веруваа дека можат да ги изненадат сите.

Но, тоа беше засенето од шокантната одлука на ФИФА да ја одложи автоматската забрана на Балогун за 12 месеци, предизвикувајќи остра осуда, вклучително и од селекторот на УЕФА, Белгија и Англија, Томас Тухел. Прашањето го достигна врвот на американската политика, а претседателот Доналд Трамп во понеделник изјави дека побарал од ФИФА да ја преиспита одлуката бидејќи „не сметал дека е прекршок“. Балогун, кој постигна три гола на турнирот, започна против Белгија, но се мачеше да остави впечаток. На прашањето дали целото внимание влијаело на тимот, Покетино одговори: „Тоа не влијаеше на нашите перформанси. Тоа не е изговор. Не беше наш ден. Но, лично, која е поентата на навредите и примањето на еден куп лоши пораки? Постои правило и федерацијата го искористи. Мојата работа беше да го тренирам тимот.

Ако Балогун е достапен затоа што ФИФА го дозволува тоа, тоа не е проблем. Разочаран сум од премногу луѓе. Тие ја ставаат политиката и манипулациите на прво место, зборуваат за етика и интегритет. Кога зборуваме за историјата на фудбалот, лично сум разочаран“. Селекторот на Белгија, Руди Гарсија, откри дека Балогун му пристапил по натпреварот. „Не е негова вина, тоа му го кажав“, рече тој.

Навивачите разочарани

Немаше желба за топката“, рече еден разочаран навивач. „Немаше ништо. Немаше страст, фудбалот не беше жив денес“. Друг додаде: „Американците направија неизнудени грешки насекаде. Тие не ја одиграа својата најдобра игра, но Белгија играше точно како што требаше за да победи“.

Покетино призна дека неговиот тим едноставно не беше на ниво. „Сите од самиот почеток видоа дека не бевме во право. Никогаш не влеговме во играта, дури и кога израмнивме, примивме гол во следниот напад. „Беше навистина тешко од самиот почеток“, рече тој.

Што значи поразот за иднината на фудбалот во Соединетите Држави?

По малку млакиот почеток на Светското првенство, нема сомнение дека Американците го поддржуваа турнирот од срце откако започна. Навивачките зони и баровите низ целата земја беа преполни, а дресовите на тимот беа насекаде.

Патувањето до нокаут фазата и напаѓачкиот стил на фудбал несомнено помогнаа да се поттикне тој интерес, а сега прашањето е што е следно, бидејќи тие им се придружуваат на другите домаќини Канада и Мексико кои исто така беа елиминирани во осминафиналето.

„Ова не треба да биде одраз на она што се обидувавме да го постигнеме“, рече играчот од средниот ред Тајлер Адамс. „Има добри и лоши денови, а ова беше лош ден. Не отидовме толку далеку колку што сакавме. Но, ако сме инспирирале неколку деца по патот, тогаш сме го направиле вистинското нешто.“

Некои навивачи исто така веруваат дека кога ќе се смири прашината, изминатите неколку недели ќе се сметаат за позитивни, иако земјата сè уште има долг пат пред да може да се смета за етаблирана фудбалска нација. „Организиравме неверојатен настан и навистина сме возбудени за иднината на фудбалот во земјата. Сите зборуваа за Светското првенство“, рече еден навивач, додека друг додаде: „На долг рок, сè уште имаме многу работа. Постои култура што се гради околу фудбалот, а ние едноставно сè уште не сме таму.“

Иднината на Покетино е исто така неизвесна, бидејќи неговиот договор истекува на крајот од турнирот. „Сега е време да се одмориме малку, да размислиме, да разговараме и да видиме каква ќе биде одлуката на федерацијата и нашата“, рече тој. „Многу сум среќен затоа што изградивме многу силен тим.

„Сакаме да имаме однос, но сега не е време за тоа. Можеме да почнеме да разговараме во наредните недели, ако Алијансата сака.“