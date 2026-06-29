СП2026 со рекордна посетеност и рекордна ефикасност: Досега 4,64 милиони гледачи и 215 голови

Првото Светско фудбалско првенство во историјата со 48 репрезентации кое се одржува во САД, Мексико и Канада ги исполни очекувањата и донесе рекордна посетеност со вкупно 4.644.549 гледачи на стадионите на сите 72 натпревари во групната фаза, јави денеска агенцијата ДПА.

Мундијалскиот турнир со тоа го урна рекордот на посетеност на Светското првенство во 1994 година во САД, кое привлече околу 3,6 милиони гледачи, дури и пред почетокот на нокаут рундата. Сепак, со просечна посетеност од 64.508 гледачи по натпревар, овогодишното првенство сè уште го нема достигна нивото на турнирот во 1994 година.

Според ФИФА, СП2026 донесе и рекордна ефикасност со 215 постигнати голови во првата фаза од турнирот (72 натпревари), што е просек од околу три по натпревар. За споредба, на целото Светско првенство во 2022 година беа постигнати 172 гола. Но, во Катар беа одиграни само 64 натпревари, како и на сите мундијалски турнири од 1998 година.

Организаторите соопштија дека досега се продадени 2,8 милиони литри пиво и речиси еден милион шишиња вода.