СП2026: Иранските фудбалери сè уште без американски визи

05/06/2026 17:54

Иранските фудбалски репрезентативци, кои сè уште чекаат американски визи за Светското првенство, ги предадоа своите пасоши во Амбасадата на САД во Турција, објави денеска челникот на Иранската фудбалска федерација.

Претстојното Светско првенство ќе се одржи во САД, Мексико и Канада, но САД, каде што Иран треба да игра три натпревари од групната фаза, сè уште не издале визи.

„Разговарав со ФИФА во четвртокот во врска со американските визи. Беше побарано да ги предадеме сите пасоши во Амбасадата на САД во Анкара, каде што во моментов се наоѓа иранскиот тим“, рече претседателот на Фудбалската федерација на Иран, Мехди Таџ.

„Сите пасоши се предадени“, додаде тој, посочувајќи оти чека „да види што ќе се случи во петок или најдоцна в сабота“.

Иранскиот тим во текот на утрешниот ден со чартер лет треба да замине од Турција за Шпанија пред да се упати кон својот тренинг камп во Мексико.

„Мислам дека сите американски визи ќе бидат издадени и нема да има понатамошни проблеми“, рече Таџ.

Мексико им издаде визи на иранските репрезентативци претходно оваа недела. 

Поврзани содржини

Како од бајка: На раб на депресија, не можеше да си дозволи хотел, а сега е во финалето на Ролан Гарос
Тениска бајка: Од квалификации до финале на Ролан Гарос
Брегот на Слоновата Коска ја шокираше фудбалската репрезентација на Франција среде Нант
Човекот што ги погоди последните три светски шампиони откри кој ќе го освои Светското првенство во 2026 година
Столе Димитриевски останува во Валенсија до 2028 година
Завршни подготовки за светското универзитетско карате првенство во Бразилија
Перез го враќа Мурињо на клупата на Реал Мадрид
Њујорк го доби првиот финален дуел против Сан Антонио

Најчитани