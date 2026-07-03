СП 2026: Во неизвесен натпревар со поништени голови Португалија ја совлада Хрватска за осминафинале

Торонто – Репрезентацијата на Португалија успеа да се пласира во осминафиналето откако ноќеска во Торонто ја победи Хрватска со 2:1 во еден од најдобрите натпревари на Мундијалот. Во следниот натпревар Португалија ќе игра против Шпанија која синоќа со 3:0 ја победи Австрија.

По не толку добро прво полувреме исклучително второ одиграа Португалија и Хрватска. Со голот на Иван Перишиќ во 53.минута Хрватска поведе со 1:0. Потоа следуваше поништен гол на Кристијан Роналдо во 61.минута, но седум минути подоцна од пенал по прегледување на ВАР снимката истиот фудбалер изедначи на 1:1. Во 81.минута поради офсајд беше поништен гол и на Петар Сучиќ.

Голот за победа Португалија го постигна во 90+4 минута, а стрелец беше Гонсало Рамош. Во 90+13 Хрватска постигна гол за 2:2, но сепак судијата Еспен Ескас го поништи поради офсајд по прегледувањето на ВАР снимката.

Во тек е последниот натпревар од програмата за 2.јули меѓу Швајцарија и Алжир.