СП 2026:  Турција ги победи САД, ама го заврши шампионатот

26/06/2026 08:09

Лос Анџелес – Репрезентацијата на Турција постигна победа од 3:2 против домаќинот на Мундијалот САД во третото коло, но ова е пирова победа бидејќи го заврши шампионатот. На вториот дуел во Д групата, Парагвај и Австралија одиграа без голови 0:0.

Американците поведоа во дуелот со Турција во 3.минута со голот на Остон Трусти, а во 10.минута изедначи Арда Ѓулер. Турција со голот на Бариш Јилмаз поведе во 31.минута, а на стартот од вториот дел (49 минута) Себастијан Берхалтер изедначи на 2:2. Победата на Турција ја донесе Каан Ајхан во 90+8 минута.

На табелата во групата САД со 6 бодови се први, пред Австралија со 4 (гол-разлика 0) и се пласираа во следната рунда, додека Парагвај има 4 бодови (гол-разлика-2) и ќе го чека исходот од другите групи. Турција со 3 бодови е последна и го заврши настапот на Мундијалот. 

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