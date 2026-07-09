СП 2026: Стартуваат четвртфиналните пресметки

09/07/2026 09:51

 До крајот на Светското првенство во фудбал остануваат да се одиграат уште осум натпревари, што значи дека Мундијалот влегува во својата завршница. Со денешниот дуел меѓу Франција и Мароко што се игра во Бостон стартуваат четвртфиналните пресметки. Светскиот првак од 2018 Франција е фаворит во дуелот со Мароко, но токму африканската репрезентација е таа на која и се даваат најмногу шанси за изненадувања. Почетокот на натпреварот е во 22 часот.

Победникот од овој натпревар во полуфиналето ќе игра со поуспешниот од утрешниот натпревар меѓу Шпанија и Белгија што се игра во Лос Анџелес.

Уште една европска пресметка ќе се игра и во Мајами меѓу Норвешка и Англија, а поуспешниот од овој дуел ќе игра со победникот од натпреварот Аргентина – Швајцарија.

Во завршницата меѓу осумте репрезентации има шест од Европа, светскиот првак Аргентина и Мароко како репрезент на Африка.

Полуфиналните натпревари се играат на 14 и 15.јули, дуелот за бронзениот медал е на 18.јули, а финалето ќе се игра на 19.јули на стадионот во Њу Џерси. 

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