СП 2026: Скандал – фудбалер бил уапсен поради местење натпревари

Фудбалерот на Брегот на Слоновата коска Елие Вахи бил уапсен поради сомневање дека учествувал во наместени натпревари. Вахи бил уапсен пред три недели, а сега е дел од својата репрезентација на Светското првенство – Брегот на Слоновата коска. На дуелот од првото коло против Еквадор настапи 56 минути, а БСК победија со 1:0.

Тој е предмет на истрага на натпреварот на Ница против Мец одигран на 17.мај од француската Лига 1 и тоа како играч на Ница намерно добил жолт картон. Вахи бил уапсен на 29.мај од страна на француската полиција веднаш откако постигна гол против Сент Етиен, со кој Ница остана член на Лига 1.

Француската лига почнала истрага откако имало многу „дојави“ за уплати дека Вахи ќе добие жолт картон.

Во младите категории настапувал за француските репрезентации.