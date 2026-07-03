СП 2026: Швајцарија без поголеми проблеми до осминафиналето

Ванкувер– Фудбалерите на Швајцарија успеаја да се пласираат во осминафиналето на Светското првенство откако утрово ја совладаа селекцијата на Алжир со 2:0. На тој начин од програмата на натпревари за 2.јули го комплетираа списокот на од три европски репрезентации што ги продолжуваат натпреварите.

Раниот гол на Бри Емболо во 10.минута на Швајцарија и донесе стабилност во играта и натпреварот, а победата беше потврдена со голот на Дан Ндоје во 46.минута.

Швајцарија во осминафиналето на 7.јули во Ванкувер ќе игра со победникот од дуелот Колумбија – Гана што се игра вечерва. Тоа воедно е и еден од последните три натпревари од 1/16 финалето, а на другите два дуела играат: Аргентина – Зелено ’ртски острови и Австралија – Египет.