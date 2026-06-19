СП 2026: Ромо донесе победа за Мексико

Гвадалахара – Фудбалерите на Мексико со победата од 1:0 над Јужна Кореја обезбедија пласман во следната рунда од Светското првенство. Тие ја постигнаа и втората победа и со шест бодови се на првата позиција во А групата.

Стрелец на единствениот гол беше Луис Ромо во 50.минута.

На првиот дуел од групата Чешка и Јужна Кореја одиграа нерешено 1:1.

Мексико е прв на табелата пред Јужна Кореја која има три бодови, а Чешка и Јужна Африка имаат по еден.

Во последното коло од групата играат: Чешка – Мексико и Јужна Африка – Јужна Кореја.