СП 2026: Прва победа за Египет

Ванкувер – Египет ноќеска го победи Нов Зеланд со 3:1 во натпревар од второто коло по групи на Светското фудбалско првенство 2026.

Оваа победа е прва за Египет на Светските првенства. Претходно имаа три нерешени резултати и пет порази.

Исто така, тоа беше првпат Египет да губи на полувреме во натпревар од Светското првенство.

Египет со четири бода од два натпревари е лидер во групата Г, Иран и Белгија имаат по два бода, последен е Нов Зеланд со еден освоен бод.

Во последното коло од групната фаза на 27 јуни Египет ќе игра против Иран, додека Нов Зеланд ќе се соочи со Белгија .