СП 2026: Почина репрезентативец на Јужна Африка

11/07/2026 16:07

Репрезентативецот на Јужна Африка Џејден Адамс почина на 25 години, само неколку дена откако беше дел од репрезентацијата на својата држава на Мундијалот. Настапи на три натпревари во групната фаза, но не играше во 1/16 финалето против Канада.

Веста за смртта ја потврди и семејството, како и фудбалската федерација.

Причината за смртта не е позната, но има шпекулации дека станува збор за самоубиство, бидејќи имал проблеми со депресија.

Како репрезентативец на Јужна Африка на девет натпревари постигна еден гол, а настапуваше за екипата на Мамелоди Сандаунс.

Поврзани содржини

Еве кој игра на Светското првенство вечерва: Спектаклот започнува во 23 часот, Меси игра среде ноќ
СП 2026: Не очекував гол повторно во 90.минута изјави новиот херој на Шпанија
Ѓоковиќ по мечот со Синер: Ме разнесе, но некои луѓе блиски до мене ми вршат притисок за 25 гренд слем
Синер ги уништи соништата на Ѓоковиќ за 25. грен слем во полуфиналето на Вимблдон
Зверев е првиот финалист на Вимблдон, ја победи сензацијата
Халанд и Белингем: Пријателите од Дортмунд во центарот на вниманието во дуелот меѓу Норвешка и Англија
Ѓоковиќ и Синер ќе играат „финале пред финалето“ на Вимблдон
Мбапе промаши пенал и полуде кон судијата. Халанд го поддржа

Најчитани