СП 2026: Мексико за прв пат во својата историја ги доби сите три натпревари од групната фаза

25/06/2026 08:06

Мексико Сити – Репрезентацијата на Мексико ноќеска ја победи Чешка со 3:0 во нивниот трет натпревар од групната фаза на Светското првенство 2026.

Мексико ги доби сите три натпревари од групната фаза на Светското првенство за прв пат во својата историја, а исто така и за прв пат од 1970 година, не прими ниту еден гол во оваа фаза.

Исто така, Мексико ги доби своите последни четири натпревари од Светското првенство, што ја одбележа својата најдолга победничка серија на Мундијалите. На Светското првенство 2022, Мексиканците ја совладаа Саудиска Арабија со 2:1.

Покрај Мексико (9 бода), пласман во следната фаза на СП 2026 обезбеди и Јужна Африка со 4 бода, додека Јужна Кореја има шанса во плејофот да оди како третопласирана.

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