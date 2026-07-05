СП 2026: Мбапе со гол од пенал ја однесе Франција во четвртфинале

Филаделфија– Франција се пласираше во четвртфиналето на Светското првенство, откако синоќа во Филаделфија со доста мака го совлада Парагвај со 1-0.

Килијан Мбапе го постигна единствениот гол на натпреварот, реализирајќи од пенал во 70. минута.

За Мбапе ова беше седмиот гол на ова Светско првенство, со што се израмни со аргентинскиот капитен Лионел Меси на листата најдобри стрелци.

Франција во четвртфиналето на 9 јули ќе игра против Мароко, кој претходно во саботата извојува убедлива победа над Канада, еден од домаќините на Светското првенство, со 3-0.

Четвртфиналето во Филаделфија веројатно го донесе најздодевниот натпревар досега на мундијалскиот турнир, во кој Французите долго време се мачеа да ја пробијат парагвајската одбрана и нивната тактика на забавување на играта, со постојани провокации и мали грубости.

Ова функционираше против француските ѕвезди до 70. минута, кога Дезире Дуе изнуди пенал, што Мбапе го претвори во гол.

Парагвајците не направија ништо офанзивно ниту по примениот гол, што отвори многу простор за француските контранапади. Во петтата минута од судиското продолжение, парагвајскиот голман двапати ги одбрани ударите на Мбапе, а остатокот од времето помина во голема нервоза, на работ на општа тепачка на теренот.