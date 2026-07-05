СП 2026: Мароко прв четвртфиналист

05/07/2026 08:25

Хјустон – Во првиот осминафинален натпревар на Светското првенство во фудбал, Мароко синоќа ја совлада Канада во Хјустон со 3-0 и со убедлива победа го завери местото во четвртфиналето.

Мароканците, кои на последното Светско првенство 2022 во Катар го освоија третото место, пласманот во четвртфиналето го обезбедија со три гола во второто полувреме.

Воведните 45 минути донесоа претпазлива игра на двете репрезентации, без ниту една посериозна шанса за гол.

По само пет минути игра во второто полувреме, Азедин Унахи го доведе Мароко во водство, а истиот фудбалер во 82 минута ја удвои предноста на африканската репрезентација.

Печат на убедливиот триумф на Мароканците стави Рахими во завршните секунди од судиското продолжение.

Противник на Мароко во четвртфиналето ќе биде победникот од второто осминафинале меѓу Франција и Парагвај. 

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