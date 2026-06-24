СП 2026: Колумбија ја победи ДР Конго и избори плејоф

24/06/2026 08:05

Запопан – Колумбија рано утрово ја победи Демократска Република Конго со 1:0 во второто коло од групната фаза на Светското првенство во фудбал 2026. Натпреварот се одигра на стадионот „Акрон“ во Запопан, Мексико.

Даниел Муњоз го постигна единствениот гол, по додавање од Хуан Кинтеро, во 76. минута.

Колумбија има шест бода и е лидер во групата К. Тие обезбедија место во плејофот. ДР Конго е на третото место со еден бод.

Во третото коло, Колумбија ќе се соочи со Португалија, додека ДР Конго ќе се соочи со Узбекистан. И двата натпревари ќе се играат на 28 јуни. 

Поврзани содржини

Инфантино за паузите за вода: Тие не генерираат дополнителни приходи за ФИФА
Лансирани патики што личат на фудбалска топка
Франција без Дешам против Норвешка, го напушти СП поради смртта на неговата мајка
СП 2026: Англија и Гана ремизираа, Хрватска минимално ја совлада Панама
СП2026: Португалија убедлива против Узбекистан, Роналдо испиша историја
СП2026: Инфантино и Трамп ќе го врачат победничкиот пехар
ФИФА ќе ги менува правилата за пенал-рулетот во екот на Светското првенство?
Барселона потпиша договор со Египќанецот Абделкарим

Најчитани