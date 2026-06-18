СП 2026: Кејн двоен стрелец во триумфот на Англија над Хрватска
Арлингтон – Англија ја победи Хрватска со 4:2 (полувреме 2:2) синоќа во својот прв натпревар од групната фаза на Светското фудбалско првенство 2026 година. Натпреварот се одржа на стадионот „AT&T“ во Арлингтон, САД.
Хари Кејн постигна два гола за Англија. Тој реализираше пенал во вториот обид во 12. минута. Џуд Белингам и Маркус Рашфорд исто така постигнаа голови за Англија.
Мартин Батурина и Петар Муса беа стрелци за Хрватска во натпреварот.
Англија и Гана имаат по три бода во Л-групата, Панама и Хрватска се без освоен бод.
Во второто коло Англија ќе игра против Гана на 23 јуни. Хрватска ќе се соочи со Панама следниот ден.